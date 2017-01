Plus d'infos sur le spectacle Le Syndrome Du Playmobil à Serres Castet

« Le syndrome du Playmobil»

Théâtre // One woman Show - à partir de 12 ans - durée : 1h30

Élodie Poux, Nantes - 44

Sam. 14 janv. 2017, 21h

Écriture : Élodie Poux

Mise en scène : Florent Longépé

Interprète : Élodie Poux

Comment survivre à 12 années d'école maternelle ?

Comment se débarrasser d'un chat encombrant ?

Faut-il avoir des amis bio ?

Les enfants d'aujourd'hui sont-ils tous des zombies ?

Entre personnages plus ou moins imaginaires et tranches de vie personnelle, Élodie Poux vous emmènera dans son monde où tout n'est pas que beauté, luxe, calme et volupté mais où vous apprendrez à garder le sourire à toute épreuve, comme le font les Playmobils !

Ce spectacle a remporté de nombreux prix : 27 prix d'humour en 20 festivals.

Extraits d'articles de presse :

« Voix aigrelette, tutus roses et grands sourires, Elodie Poux est une vraie pile électrique. Mais ne vous y laissez pas prendre : les apparences sont trompeuses et Elodie Poux profite de son air faussement naïf pour débiter les pires horreurs avec humour. »

www.tempslibre.ch, 15/06/2015

Avec le soutien de la Mairie d'Olonne sur Mer

Site web : http://www.csap.fr

Infos réservation :

Ouverture des portes du centre, accès au guichet : 1h avant le spectacle Ouverture des portes du théâtre : 30 min avant le spectacle Fermeture des portes à l'heure. Le bar est ouvert 1h avant et après le spectacle. Pour toutes informations contacter : Association Vie et Culture 05.59.33.11.66 / cs-alexispeyret@csap.fr