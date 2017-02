Plus d'infos sur le spectacle Cache Dans Son Buisson De Lavande.. à Serres Castet

« Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive »

Théâtre // Classique et familial - à partir de 6 ans - durée : 1h00

Cie Hecho en Casa, Bayonne - 64

Dim. 12 fév. 2017, 17h

Auteur : Taï-Marc Le Thanh / Mise en scène : Hervé Estebeteguy

Distribution : Viviana Souza, Anaïs Sindera, Sophie Kastelnik

Scénographie, costumes et accessoires : Francisco Dussourd / Masques : Annie Onchalo

Travail corporel : Fabien Piquemal / Musique : Clo / Voix off : Ludovic Estebeteguy

Régisseurs : Aitz Amilibia et Julien Delignières / Affiche : Rebecca Dautremer

En proposant cette très belle adaptation de la célèbre pièce d'Edmond Rostand, la compagnie invite avec beaucoup d'humour, les plus jeunes à découvrir Cyrano sous un nouveau jour.

Sur scène, les trois jeunes comédiennes aux accents différents alternent avec grâce et délicatesse les moments de récits et de scènes jouées. Elles redoublent de talent pour interpréter tour à tour, grâce à un jeu de masques, la belle Roxanne et les 3 samouraïs Cyrano, Christian, et De Guiche.

Un moment suspendu hors du temps où la mise en scène et l'interprétation transportent tous ceux qui ont un coeur d'enfant vers une terre poétique. De ce sublime décor de jardin japonais se dégage une sérénité propice à la perception de la magie théâtrale.

Cette histoire nous remplit d'une nostalgie et on en vient à aimer profondément ce Cyrano, qui décidément a le coeur bien plus grand que le nez...

Extraits d'articles de presse :

« Quelle superbe version ! Toute empreinte de délicatesse, de beauté et de poésie, parsemée de pointes d'humour, et emmenée avec infiniment de grâce par trois jeunes comédiennes. »

Rega'Arts

« Cyrano de Bergerac revu à la japonaise, se saisissant de tout ce que le théâtre asiatique a de plus délicat, c'est un exploit. L'humour du jeu n'enlève rien à la profondeur du texte. Costumes, chorégraphies, décors, scénographie, jonglent entre onirisme et réalité minimaliste. »

Eklektika

Coproduction: Agglomération Sud-Pays basque, la Ville d'Anglet, la Scène de Pays Baxe Nasarroa, Centre culturel de Terrasson L'Imagiscène,

Avec le soutien de: l'Office Artistique Région Aquitaine (OARA) et du Chantier théâtre, la DRAC Aquitaine, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la SPEDIDAM.

Site web : http://www.csap.fr

Infos réservation :

Ouverture des portes du centre, accès au guichet : 1h avant le spectacle Ouverture des portes du théâtre : 30 min avant le spectacle Fermeture des portes à l'heure. Le bar est ouvert 1h avant et après le spectacle. Pour toutes informations contacter : Association Vie et Culture 05.59.33.11.66 / cs-alexispeyret@csap.fr