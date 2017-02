Plus d'infos sur le spectacle Au Bout Du Rouleau à Serres Castet

« Au bout du rouleau »

Théâtre // Comédie citoyenne - à partir de 12 ans - durée : 1h25

Gérard Dubouche & Didier Landucci, Marseille - 13

Sam. 4 fév. 2017, 21h

Auteurs : Gérard Dubouche, Didier Landucci, Jean-Marc Michelangeli

Mise en scène : François Bourcier assisté d'Emilie Génaédig

Distribution : Gérard Dubouche, Didier Landucci

Vidéo : Nicolas Douste

Régie : Mikael Michaux

Décor : Jean-Louis Alessandra

Lumière : Jean-Yves Perruchon

Didier, chômeur de longue durée, pied nickelé doué de bon sens est animé par un sentiment de révolte. Il décide de prendre en otage Gérard, patron de l'entreprise leader mondial de papier toilette, vouant un culte de la performance et du résultat.

L'objectif de Didier ? Rappeler à tous, en médiatisant son geste, que les actes de consommation les plus insignifiants ont des conséquences environnementales et sociales.

Ces personnages vont opposer devant vous la vision de deux mondes qui se côtoient habituellement sans jamais se croiser. Une rencontre incarnée par deux comédiens radicalement différents qui se rejoignent sur un point essentiel, le talent.

La morale de cette histoire contemporaine ? Chacun trouvera la sienne, mais il y a fort à parier que vous n'utiliserez plus votre rouleau de papier toilette avec la même insouciance.

Cette fable sociale repérée au festival OFF d'Avignon est sublimée par une mise en scène moderne et des vidéos poétiques judicieusement utilisées.

Extraits d'articles de presse :

« Entre situations burlesques avec un sujet grave, il s'agit de l'avenir du monde [...] Un face à face passionnant. »

La Provence

« Des belles animations vidéo nous plongent dans les peurs et les fantasmes des personnages ; la musique transporte avec elle notre émotion, et on se surprend à être piqué au vif par ce conte écologique et social rempli d'humour, qui s'avère bien plus grave qu'il n'y parait. »

Marien Guillé,

critique Festival Avignon Off

Site web : http://www.csap.fr

Infos réservation :

Ouverture des portes du centre, accès au guichet : 1h avant le spectacle Ouverture des portes du théâtre : 30 min avant le spectacle Fermeture des portes à l'heure. Le bar est ouvert 1h avant et après le spectacle. Pour toutes informations contacter : Association Vie et Culture 05.59.33.11.66 / cs-alexispeyret@csap.fr