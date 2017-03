Plus d'infos sur le spectacle Cauet À Grandi à Pau

ANGELS PRODUCTIONS (Lic.3-10680 02/03) et BE AWARE présentent ce spectacle

Depuis le succès de son dernier spectacle Cauet a grandi ... A travers un show interactif HILARANT avec son public , Cauet parcours avec finesse et humour : des sujets parfois sensibles tels que le Terrorisme , la mal bouffe, la maladie , les mensonges... mais aussi de par son vécu de la célébrité , la radio , la télévision etc ... et répond à des questions existentielles telles que : Comment survivre quand on a un prénom de merde ? Comment réussir son suicide avec classe ? Comment être premier sur une liste de dons d'organes ? Cauet a grandi ? ... peut-être Cauet a muri ? ... Ça c'est moins sur Cauet nous réjouit ? ... Ça c'est certain ! Auteurs : Sacha Judaszko/ Sébastien Cauet Mise en scène : Sacha Judaszko Production : Angels productionsAccès PMR : 05 59 80 77 50