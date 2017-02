Plus d'infos sur le spectacle Avec un grand F de Sylvain Levey à Pau

Une femme en proie aux marques et aux logos entend des voix.

Une fable percutante sur le monde de la consommation.

Récit originel ou déconstruction du monde ?

À la naissance du consumérisme de masse dans les années 60, des chercheurs se demandaient déjà quels étaient les effets de la publicité, des médias et de la consommation sur nos vies. Aujourd'hui, les stratégies d'accroche des publicistes se sont perfectionnées et leurs symboles s'immiscent dans nos espaces privés avec notre consentement. Sylvain Levey ausculte l'inexorable dépossession de soi-même. Un « je » qui s'efface pour laisser la place aux voix des marques, des logos et des abréviations en tous genres. Alors, l'enjeu pour cette fable sociale et intimiste serait de savoir si l'humain simplifié, consommateur en voie de déshumanisation, perdrait définitivement son intériorité et finalement sa liberté...

Ici, Sylvain Levey est un lanceur d'alerte. Son écriture est poétique, tendre, lucide et percutante. Il mêle récits, monologues intérieurs, théâtre et politique. Comme une vigie, il nous alerte sur les dangers du monde contemporain afin que nous ne tombions pas tous « comme des mouches ».

Avec un grand F est publié aux éditions Théâtrales / Mise en scène, scénographie, lumière : Olivier Chambon / Interprétation : Valérie Leconte, Frédéric Jouanlong / Costume : Agnès Noden / Création sonore : Stephan Krieger / Vidéo : Michel Malvezin / Décor : Stéphanie Mas, Joy Hanoun / Voix enregistrées : Fanny Lefebvre, Michel Malvezin

Site web : http://www.la-centrifugeuse.com

Infos réservation :

05 59 40 72 93