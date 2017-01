Plus d'infos sur le spectacle Represailles à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

Enfin, une vraie comédie de boulevard rocambolesque à souhait ! Ce soir, Francis marie sa fille. Pas de chance, c'est aussi ce soir que sa femme Rosalie, le surprend la main dans le sac en flagrant délit d'infidélité ! Et en tirant sur le fil, elle dévide la pelote des nombreuses incartades de son époux ! Ambiance ! Le divorce, non seulement s'annonce inévitable, mais perdu d'avance pour Francis qui craint de se voir complètement dépouillé ! Seulement voilà, malgré ses frasques, Francis aime toujours Rosalie, alors pourquoi ne pas faire la paix ? Mais rattraper un mensonge par d'autres mensonges, s'avère un exercice délicat, d'autant que Rosalie ne s'en laisse pas compter, ajoutez les maladresses et la mauvaise foi de Francis qui va devoir affronter les pires représailles de sa femme... On est aux anges devant les difficultés de notre homme, et on boit du petit lait de bout en bout, Il faut dire que les acteurs MICHELSARDOU et MARIE ANNE CHAZEL s'en donnent à coeur joie, avec malice et intelligence pour notre plus grand bonheur, et que leurs partenaires ne sont pas en reste ! Les rires en cascades fusent sans cesse ! Un vrai festival ! ON EN REDEMANDE !PMR : 0559592379