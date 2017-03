Plus d'infos sur le spectacle Monsieur Ibrahim à Biarritz

SIB PROD (LIC. 3-1073587) présente ce spectacle avec Eric-Emmanuel Schmitt

Eric-Emmanuel Schmitt adapte dans un émouvant solo son roman « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » qui a fait le tour du monde. "... Le récit fait la part belle aux sourires, aux rires. Monsieur Ibrahim et Momo sont des êtres rares et plein d'esprit. Ils sont drôles. Ils affrontent la gravité des événements, la cruauté du monde, avec noblesse. Ils sont dignes, irrésistibles, bouleversants. C'est très drôle et très déchirant. Du grand théâtre...." A Paris, dans les années 60, Eric Emmanuel Schmitt interprète le rôle de Momo, devenu adulte, qui se remémore son enfance passée dans l'épicerie de la rue bleue. Alors âgé de 12 ans, ce jeune garçon juif, en manque d'amour depuis la séparation de ses parents, se lie d'amitié avec le vieil épicier arabe du quartier, Monsieur Ibrahim. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et la vie ordinaire ne l'est peut-être pas tant que ça. De confession musulmane, soufi exactement, Monsieur Ibrahim semble connaître les secrets du bonheur qui feront retrouver le sourire et la gaieté de vivre au jeune Momo. Une belle leçon de sagesse et de tolérance ! Le roman a été adapté pour le cinéma par le réalisateur François Dupeyron. Omar Sharif a reçu le César du meilleur acteur en 2004 pour le rôle de Monsieur Ibrahim. Ce roman connaît une édition visant le public scolaire français classe de 3ème et lycée professionnel. En 2006, il a été traduit en basque par Patxi Zubizarreta, avec pour titre Ibrahim jauna eta Koranaren loreak. Auteur : Eric-Emmanuel SCHMITT Mise en Scène : Anne BOURGEOIS Musiques : Jacques CASSARD Costumes : Pascale BORDET Décor : Nicolas SIRE Interprétation : Eric-Emmanuel SCHMITT La Presse en parle D'abord, et on l'entend, l'écriture est d'une grande tenue. Il y a là du style, une encre. Il y a là une manière de raconter tout à fait original. Le récit fait la part belle aux sourires, aux rires. Monsieur Ibrahim et Momo sont des êtres rares et plein d'esprit. Ils sont drôles. Ils affrontent la gravité des événements, la cruauté du monde, avec noblesse. Ils sont dignes, irrésistibles, bouleversants. C'est très drôle et très déchirant. Du grand théâtre. « Figaro » Une dizaine d'années après la belle interprétation donnée par Bruno Abraham-Kremer du texte d'Éric-Emmanuel Schmitt, on redécouvre l'histoire de Momo, l'enfant juif devenu l'ami de l'épicier arabe de la rue bleue. Dans le contexte actuel, le message fraternel du texte se révèle encore plus pressant. Il vise juste, avec tendresse et générosité. «Télérama » Réservation PMR : 02.99.94.50.18TARIF ENFANT - 16 ANS