Plus d'infos sur le spectacle Momo à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

4 Nominations aux MOLIERES 2016 Pièce de SEBASTIEN THIERY Avec MURIEL ROBIN, FRANCOIS BERLEAND, SEBASTIEN THIERYMise en scène : LADISLAS CHOLAT Un soir, en rentrant chez eux, monsieur et madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu'un certain Momo s'est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Problème : Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils. Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont ils oubliés qu'ils avaient un enfant ? Une comédie désopilante qui fait exploser les codes de la filiation. La bonne idée c'est d'avoir réunis MURIEL ROBIN et FRANCOIS BERLEAND, ce duo fonctionne à merveille pour notre plus grand plaisir, et pour ceux qui s'attendent à rire, la réussite est garantie. Jouer ensemble est une première ! Dans MOMO, ces deux routiers de la comédie sont face à Sébastien Thiéry, qui endosse le rôle-titre du jeune Momo débarquant inopinément dans leur vie. À propos d'apparition soudaine, vous l'avez peut-être remarqué à la 27e Nuit des Molières ? Comédien et dramaturge, il a défendu le statut précaire des auteurs vivants, face au public et à la ministre de la Culture Fleur Pellerin... dans son plus simple appareil ! Peut-on rire de tout, même d'un handicap ? Certaines bonnes âmes s'indigneront (celles qui détournent les yeux dans la rue), d'autres diront que c'est ici sans méchanceté et sans malice. Car ce qui se passe ici est bouleversant. L'extraordinaire, c'est qu'en mal d'enfant depuis toujours, l'épouse se prend à aimer le sourd sorti de nulle part, et on croit à cet amour qui transforme en mère généreuse la virago du début... Robin est magnifique, du fou rire à l'émotion pure. Deux Rolls du rire s'en donnent à coeur joie toute la soirée, qui pour le spectateur est pleinement réussie !PMR : 0559592379