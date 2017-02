Plus d'infos sur le spectacle Maris Et Femmes à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

Nomination aux MOLIERES 2016 De WOODY ALLEN Adaptation théâtrale de Christian SIMEON Avec Florence PERNEL, Hélène MEDIGUE, José PAUL, Marc FAYET, Astrid ROOS, Emmanuel PATRON, Alka BALBIR – Mise en scène : STEPANE HILLEL RIFIFI A MANHATTAN Adapté du film de Woody Allen produit dans les années 90, ce manège amoureux, que l'équipe de comédiens français nous présente, ne déçoit pas. Jack et Sally, deux intellectuels annoncent leur séparation lors d'une soirée chez leurs amis Gabe et Judy, qui ne vont pas tarder à annoncer la leur. Rythme, tournoiement, manège et combinaisons amoureuses font de ce spectacle mis en scène par Stéphane Hillel un divertissement vif et joyeux, où tous les comédiens sont à l'unisson. On a là une belle chronique conjugale à la sauce New-Yorkaise, qui se révèle comme une comédie à la fois drôle, et aussi fine que caustique. Il est bien difficile de ne pas succomber au charme de ce spectacle porté par des comédiens en état de grâce et qui se révèlent des acteurs formidables. Il faut dire qu'ils sont admirablement dirigés par Stéphane HILLEL . Quand une telle qualité professionnelle se met au service d'un texte spirituel et intelligent, le public est aux anges. Une belle soirée de beau théâtre !PMR : 0559592379