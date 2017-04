Plus d'infos sur le spectacle Le Syndrome De L'ecossais à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

Pièce d'Isabelle LE NOUVEL Avec THIERRY LHERMITTE et BERNARD CAMPAN Christiane MILLET, Florece DAREL Mise en scène de Jean Louis BENOIT Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu entre l'auteur à succès, le brillant chef d'entreprise et leurs épouses... Une réjouissante cascade d'incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus... C'est souvent autour d'un plat et d'un petit verre que les langues se délient le plus facilement. Ce soir, on a un véritable festival et la soirée tout à fait comme les autres. D'autant que c'éiatt plutôt mal partie, Bruno (Thierry Lhermitte) et Florence (Christiane Millet) n'avaine tpas trés envie de recevoir Alex (Brebard Campan) et Sophie ( Florence Darel) et lorsque Bruno sert à Alex qui est sous médidaments, un vieux whisky écossais, rien ne va plus la soirée tourne vite à la catastrophe ! Problèmes de couples, jalousies rentrées, egos exacerbés, le syndrome de l'écossais s'empare des protagonistes de cette bien réjouissante comédie. La vraie bonne idée a été de réunir la star du Splendid et le pillier des Inconnus, et ça fait tilt ! Mieux c'est explosif ! Les scènes de purs gags se succèdent et le spectacle est hilarant, le duo fonctionne à merveille et les femmes loin de jouer les utilités ne sont pas en reste dans cette bataille frontale de névroses de tout poil ! Ah : Surtout ne ratez pas la fin vous vous priveriez d'un chute totalement innattendue et dont vous nous direz des nouvelles ! E-PA-TANT !PMR : 0559592379