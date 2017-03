Plus d'infos sur le spectacle La Candidate à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

Pièce De JEAN FRANCO et GUILLAUME MELANIE Avec AMANDA LEAR, RAYMOND ACQUAVIVA, MARIE PAROUTY, EDOUARD COLLIN, LYDIE MULLER, CAMILLE HUGUES Mise en scène de Raymond ACQUAVIVA AMANDA LEAR la reine du Boulevard, est sur celui du succès ! Dans PANIQUE AU MINISTERE, Amanda Lear était la chef de cabinet survoltée d'un Ministre de l'Education Nationale complètement largué. Elle avait vite fait de prendre les choses en mains, en même temps que la ministre ! Cinq ans ont passé, Gabrielle et Eric sont toujours mariés, mais on est loin de la passion des débuts ! On peut dire même que ça se bastonne sévère ! A l'inverse de Sara et Louis roucoulent toujours, tandis que Eric et Gabrielle gèrent la carrière politique de Cécile qui suite à une formation accélérée « sponsorisée » par un émir se voit en peu de temps propulsée maire d'arrondissement puis carrément Ministre de la Jeunesse et des sports Et du sport il va y en avoir quand elle décide tout à coup de se présenter à l'élection présidentielle et de prendre Louis comme première dame... Vous trouvez que c'est un peu confus ? Ce n'est rien en regard de la suite ...vertigineuse ! Dire que c'est drôle est peu de chose ! les répliques claquent autant que les portes, la Reine Amanda est aussi fun et rock'n'roll que glamour : elle rayonne et le public jubile ! CA VA VALSER ! Et même sur un rythme d'enferPMR : 0559592379