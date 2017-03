Plus d'infos sur le spectacle Dantzagurea à Biarritz

Une transe, une explosion psychadélique qui rend compte du simple effet de vouloir danser pour danser

On pourrait penser qu'il s'agit d'un concert : Joseba Irazoki, musicien reconnu dans le monde de la musique, étant aux manettes. Mais c'est bien plus. En la présence d'Idurre Azkue. il est question de l'acte même de danser, produit par la musique et l'espace que celle-ci créée. De cette rencontre heureuse entre ces deux personnalités, le plaisir de la danse est évident. Ils élaborent, en se répondant, en fusionnant , en s'écoutant, un concert dansé proche d'une transe chamanique.