Plus d'infos sur le spectacle Cabaret La Princesse Des Embruns à Biarritz

Le premier cabaret de la Côte Basque, situé à Biarritz vous invite à une soirée d'exception, féérique et pleine de rêve. Dans un cadre enchanteur et féérique, vous vivrez ou revivrez l'ambiance des véritables cabarets dans la plus pure tradition parisienne. Venant de tous les horizons, nos artistes maîtrisent toutes les facettes du spectacle de Music-Hall. Chant, Danse, Magie, acrobaties... ils sauront vous séduire et vous faire oublier un instant le quotidien. Plus de 2h de spectacle vous transportent dans un tourbillon visuel inédit sur la côte basque. Une revue pétillante, une cuisine et un service de qualité vous garantissent un moment unique et inoubliable pour tout type d'événement dans le plus Basque des Cabarets. La Princesse des Embruns vous accueille toutes les semaines les Vendredis et Samedis soir... Et en semaine midi et soir sur réservation pour les groupes... Anniversaires, départs en retraite, enterrements vie de jeune fille / garçon... Autant d'occasion de découvrir et faire découvrir la magie d'une soirée à La Princesse des Embruns!Formule Princesse des embruns : catégorie 1Entrée :Foie gras maison, Toasts, salade et confiture de cerises noires*****Poisson :Queue de lotte sur compotée de poireaux au curry*****Viande :Magret de canard RossiniGratin de légumes de saisonPommes de terre Salardaises*****Dessert :Gâteau Russe*****1/2 Bouteille de ChampagneFormule Prince des écumes : catégorie 2Entrée :Foie gras maison, pain d'épices et confiture de cerises noires*****Viande :Magret de canard sauce champignons foie grasFlan de légumes de saisonPommes de terre Salardaises à la graisse de canard*****Dessert :Douceur des Embruns*****Coupe de ChampagneFormule Perle de l'océan : catégorie 3Entrée :Assiette de charcuterie Basque, salade et Toasts*****Plat :Suprême de volailleGratin de légumes de saisonPommes de terre SalardaisesSauce Foie Gras ChampagneDessert :Douceur des EmbrunsFormule Enfant : catégorie 4 :Entrée :Croquetas Jambon / Fromage*****Plat :Burger des Embruns, Frites, salade*****Dessert :Glace*****1 boisson sans alcool