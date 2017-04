Plus d'infos sur le spectacle Avanti à Biarritz

Le secret dans la réussite de cette comédie irrésistible ? Un incroyable enchainement de quiproquos à mourir de rire, plus fous les uns que les autres. AVANTI, comédie romantique et délicate, baignée d'humour, éclairée par l'ironie gouailleuse et tendre des italiens, entraîne sous le soleil de Rome, Georges, un businessman américain puritain et Alison, une jolie comédienne anglaise, sur les traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture De réseaux internet bloqués en bureaux aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal à retrouver leurs chers disparus... Mais, par la grâce d'un ludion diabolique nommé Baldo qui incarne à lui seul tout le charme et l'humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d'appréhender la vie et pourquoi pas, le couple... “Dominique Piat signe une nouvelle version du chef d'oeuvre de Samuel Taylor. Quand les Bouffes Parisiens ont décidé de remonter Avanti ! mis en scène par Steve Suissa, j'ai sauté de joie ! Comme un signe du destin ! Mon retour à la comédie ! Un bonheur ! Et un cadeau puisque je vais tenir dans mes bras une actrice d'une beauté et d'une émotion rares et chaque soir poser mes lèvres sur les siennes en lui disant “je t'aime !”. Quel métier de rêve, non ? Francis Huster LE PUBLIC MARCHE À FOND, RAVI D'AVOIR RÉPONDU À L'INJONCTION DU TITRE ! AVANTI DONC ! Une jolie romance à découvrir sans crainte de s'endormir dès la premier quart d'heure ! Cette comédie créée en 1968 aux Etats-Unis est agréablement dépoussiérée par la mise en scène et le jeu de la troupe entière ! Élégance, amour et humour sont les braises sentimentales de ce théâtre hors temps ! Télématin. Steve Suissa a composé avec tous les ingrédients traditionnels de la comédie romantique. Rien n'a été laissé au hasard. C'est à Francis Huster et Ingrid Chauvin que revient la tâche d'interpréter Georges et Alison. Tout deux sont irréprochables. Lui, évolue de la sévère froideur vers le romantisme et la tendresse à mesure que son personnage tombe sous le charme de la belle Alison. Ingrid Chauvin, qui s'est joliment glissée dans ce rôle, est drôle, spontanée, émouvante, en un mot surprenante ! L'autre belle surprise de cette distribution est sans conteste la présence et l'interprétation de Thierry Lopez. En conseiller de l'ambassade, le comédien incarne ce que l'Italie a de plus caricatural. Il le fait magnifiquement et suscite l'enchantement du public ! Pariscope.PMR : 0559592379