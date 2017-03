Plus d'infos sur le spectacle Nous Sommes Formidables à Bayonne

NOUS SOMMES FORMIDABLES

Seul en scène scientifico-philosophico-écologique

De et par Rémy Boiron

Tel un chercheur de vérité, noyé dans un océan d'obscurité, Rémy Boiron entre en scène. A peine éclairé d'une petite lampe tempête. Petite flamme de la connaissance qu'il va s'appliquer à transmettre au public. Avec force gaité et humour. Pertinence aussi. Car avec cet étonnant personnage, clown poète, philosophe humaniste, scientifique émouvant, tout semble devenir simple. Il crée un monde poétique dans lequel les sciences dures deviennent toutes douces, drôles et surtout humaines. Un spectacle qui associe danse, musique, mime, théâtre et sciences en un même combat. Celui de l'humain, celui de la planète. C'est beau, c'est drôle, c'est efficace.

Formidable, une incroyable le?on de bonne humeur et d'esprit positif. Captivant !

« LE CORPS ET LA PAROLE » Stage animé par Rémy Boiron le dimanche 19 de 10h à 18h. Renseignements et inscriptions par mail à lunanegra@free.fr.

Réservez vos places de theatre pour : NOUS SOMMES FORMIDABLES - LA LUNA NEGRA

Le prix des places est : 18.80 ?

Date : samedi 18 mars 2017