LE GATEAU DE TROIE

Parodie mytho-logique

Par la Compagnie Les 7 Fromentins

Découvert à Avignon, ce gâteau de Troie est un dessert bien léché ! C'est un peu, beaucoup, gaiement déjanté et plein d'énergie. Plus mytho que logique, le burlesque fait pendant aux classiques alexandrins et la troupe s'en donne à coeur joie. Costumes et décors magnifiques, personnages caricaturés et décalés, les comédiens déclament, versifient, chantent et dansent.

Entre émotions et fous rire, cette comédie grecque, qui déshabille Ménélas et calme Ulysse, se met au goût du jour et offre « une belle journée de la femme » à Hélène ...

Le prix des places est : 18.80 ?

Date : mercredi 8 mars 2017 au samedi 11 mars 2017