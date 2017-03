Plus d'infos sur le spectacle Chantons Sous La Luna à Bayonne

Dans le même esprit que les rings d'improvisation qui, depuis 17 ans, offrent à des comédiens la possibilité de croiser le fer et de jouer devant un public survolté et bienveillant, « Chantons sous La Luna » invite trois musiciens-chanteurs par soirée (en solo ou duo) à partager leur talent, leur passion et leur création sur un set de 30 minutes chacun. Le public les découvre et les soutient.

A vous de chanter en vous inscrivant par mail lunanegra@free.fr.

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : CHANTONS SOUS LA LUNA - LA LUNA NEGRA

Le prix des places est : 11.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017