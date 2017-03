Plus d'infos sur le spectacle Graham Parker Et Eric Naulleau à Anglet

Une incroyable expérience à deux voix : écoutez Eric Naulleau évoquer l'idole de sa jeunesse, avant que celle-ci ne lui réponde, guitare en main. Ainsi se croisent et se confondent les textes lus par Eric Naulleau avec les chansons interprétées par Graham Parker.

Depuis 30 ans, Mister Naulleau suit son ami rocker à travers le monde lors de ses concerts ...

Aussi lui a-t-il consacré un livre, qui est le récit de cette aventure humaine, artistique et amicale. Àla fois biographie de l'un des plus grands auteurs compositeurs de l'histoire du rock et autobiographie de Naulleau, cet essai est un road trip entre Paris, New York et Minneapolis, un voyage dans le temps et l'espace, au gré des souvenirs, des échanges épistolaires et des textes de chansons. Aujourd'hui, il donne naissance à cette création d'une connivence inouïe, pla?ant musique et texte, ensemble, sur le devant de la scène.

Le prix des places est : 25.00 ?

Date : samedi 11 mars 2017

