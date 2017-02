Plus d'infos sur le spectacle Tiondeposicom à Biarritz

Spectacle à partir de 6 ans.

Le Temps des Mômes.

Danse. Dès 6 ans.

Marc Lacourt

Invitation à bricoler une histoire. Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d'enfant, une blague, un numéro dansé et parlé. Une perruque blonde comme seul costume, le danseur passe d'un personnage à l'autre, tour à tour monstre, fantôme, prince ou princesse. A moins qu'il ne lui faille un peu d'aide sur scène pour se sentir moins seul... Ce danseur de la compagnie d'Ambra Senatore, construit sa petite danse théâtralisée comme on bricole un spectacle, lorsqu'on est enfant. Il danse, parle, s'agite, nous apostrophe, nous inclut. Il nous fait croire à une histoire qui s'invente sous nos yeux, un peu foutraque. Et ils vécurent heureux, patati, patata..