Plus d'infos sur le spectacle Pull Over à Biarritz

Spectacle à partir de 3 ans.

Le Temps des Mômes

Danse. Dès 3 ans

Cie Embellie Musculaire

Une série de fables visuelles et dansées, qui explore toutes les facettes du pull. En le détournant, le détricotant, le déformant : on ne soupçonne pas ce que revêt d'enfiler un pull. En habitant ces drôles de peaux faites de laine et de coton, les trois danseuses construisent des histoires les plus improbables. Un pull comme porte ouverte à l'imaginaire ; il est à parier que s'habiller le matin prendra une toute autre saveur : Dansée !