Plus d'infos sur le spectacle Peppa Pig à Biarritz

BLEU CITRON (L.2-10599423 &3-1059424) PRESENTE CE SPECTACLE

PEPPA PIG traverse la Manche pour son tout premier spectacle en France.Après son énorme succès en Angleterre, enAustralie et aux Etats Unis, le spectacle original met en scène Peppa, Georges et tous leurs amis dans une aventure tout en chansons, en danses, en jeux et bien sûr pleine de flaques boueuses ! Réservations presonnes mobilité réduite : 0562734477