Plus d'infos sur le spectacle Livère à Biarritz

Spectacle à partir de 9 ans.

Théâtre

Dès 9 ans

Cie Entre les Gouttes

Livère porte bien son nom : c'est une jeune fille rude qui glace son entourage par son effronterie et son désir d'indépendance. Mais quand son père l'embarque dans sa nouvelle histoire d'amour, elle se voit imposer une belle-mère méfiante et un nouveau frère temporaire, tout autant effrayé par l'adolescente, qu'attiré par la droiture de cette soeur lumineuse. En s'attachant à mettre en scène cette pièce pour adolescents, la cie Entre les Gouttes par son théâtre poétique et imagé aux couleurs hivernales, se pose comme une observatrice tendre et piquante de la famille Une pièce aux allures de conte fantastique et intimiste qui s'attache à creuser cet amour complexe qu'est la fratrie, qu'elle soit de sang ou d'occasion.