Plus d'infos sur le Festival Jazz Naturel 2017 à Orthez

Jazz Naturel a vu le jour en mars 1994 pour répondre à un souci d'animation, dans une période relativement « creuse » en rencontres et spectacles, la saison culturelle n'existant pas encore sur Orthez (1996). Le projet a été proposé aux élus locaux par le programmateur du Théâtre Francis-Planté, musicien amateur et passionné de jazz, qui a travaillé en collaboration avec le directeur de l'école de musique et un jazzman professionnel, Jacky Bérécochéa, enseignant , créateur de multiples formations et trompettiste talentueux. La première année, ce sont des formations d'amateurs ou semi professionnelles qui ouvraient la programmation, en lien direct avec le corps enseignant de l'école municipale de musique. Trois ans après sa création, le festival a pris une dimension cantonale sous l'impulsion politique du premier adjoint de la ville d'Orthez, conseiller général.

Site web : http://www.mairie-orthez.fr/Decouvrir-Orthez/Les-grands-evenements/Festival-Jazz-Naturel