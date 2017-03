Plus d'infos sur le spectacle Not About Everything à Pau

NOT ABOUT EVERYTHING / DANIEL LINEHAN

Durée: 35 min.

En amont de sa récente pièce de groupe dbddbb également présentée dans le cadre de

résonance(s), Daniel Linehan, jeune chorégraphe américain issu de la formation P.A.R.T.S. à

Bruxelles, présente son premier solo Not about everything (2007). La relation entre parole et

mouvement en constitue déjà la question centrale. Porteur d'une détermination intransigeante, Daniel

Linehan met en oeuvre le principe chorégraphique du tournoiement. Il pénètre seul en scène et

commence à tourner sur lui-même. La rotation se transforme progressivement en un mouvement

giratoire obsessionnel. Sans jamais s'arrêter, Daniel Linehan parle, lit, partage ses pensées et ses

questionnements. Il énumère tout ce dont il n'est pas en train de parler : le désespoir, l'endurance, le

gouvernement, les célébrités, les problèmes métaphysiques. Par là-même, il attire notre attention sur

ces questions qui évoquent le monde, créant un trou noir inversé, l'espace d'un vertige qui peut être

désorientant, mais aussi l'espace d'une réflexion où toutes les idées sont libres de s'écouler et de

résonner.

« Cette injection d'une sorte d'insolente exubérance dans des grilles minimalistes recèle un potentiel

superbement perturbateur. De quoi défier les supposées évidences du monde - qui ne seront jamais

celles de son spectacle. Ici déjouées à neuf. » GÉRARD MAYEN, MOUVEMENT.NET, JUIN 2011.

Réservez vos places de danse pour : NOT ABOUT EVERYTHING - CHAPELLE DES REPARATRICES

Le prix des places est : 9.80 ?

Date : jeudi 16 mars 2017