De rares moments d'Art Pur dans un tourbillon endiablé ! Sans artifices inutiles, dans une lumière très élaborée, cette artiste incomparable qu'est MERCEDES RUIZ, a recours aux canons les plus classiques pour donner vie à cette nouvelle production : le spectacle est entièrement centré sur la danse andalouse la plus pure. On ne peut y dissocier le chant de la danse tant ils sont imbriqués, et tant les voix sont pressantes et significatives, donnant à l'ensemble de la prestation une forte et omniprésente personnalité. La soirée est chargée d'émotion et de joie dans une ambiance où la danse, le chant et la guitare sont intimement mêlés : tout cela est aérien et frais : Cadiz et Jerez investissent l'espace, la fête est totale ! De la danse pure d'où jaillit cette sacrée vérité gitane et flamenca qui coule dans les veines de ces artistes, à la fois généreuse et sensuelle, s'impose comme une évidence : MERCEDES RUIZ veut danser pour tout le monde. Pari gagné ! Que maravilla !PMR : 0559592379