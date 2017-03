Plus d'infos sur le spectacle Celtic Legends à Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

NOUVEAU SHOW TOTALEMENT INEDIT avec 20 danseurs – 6 musiciens En 2017, pour son 15ème anniversaire, CELTIC LEGENDS met les petits plats dans les grands, avec cette grande tournée internationale et un nouveau spectacle entièrement revisité ! Après plus de 2.000 représentations durant ces quinze dernières années, sur toutes les scènes du monde, devant pus de deux millions de spectateurs, c'est un programme totalement nouveau que nous présente cette compagnie historique, et par là même nous propose de découvrir de nouvelles dimensions de l'inestimable patrimoine musical et chorégraphique irlandais. Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, les 6 musiciens (Uillean-pipes, flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon) interpréteront des titres inédits qui vous téléporteront dans l'ambiance électrique et chaleureuse des pubs , qui vous raconteront les légendes des rois et des dieux d'Irlande, les histoires séculaires de ce peuple souvent meurtri, mais jamais soumis. Pour soutenir les rythmes frénétiques de la musique irlandaise, une nouvelle troupe de 20 jeunes danseurs et danseuses au top niveau, vous feront voyager vers les landes sauvages du Connemara. Ensemble, sur scène, ils vous raconteront l'histoire du peuple de l'île d'Emeraude avec énergie et virtuosité viendront faire trembler les scènes sur des chorégraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe. Ce nouveau voyage endiablé, vous entrainera au rythme des claquettes et d'une musique envoutante et tonique, dans un nouveau et fantastique voyage vers les landes du Connemara et au plus profond des racines et du coeur de l'Ile d'Emeraude. Energie et virtuosité, deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes UN NOUVEAU SHOW FAMILIAL 100% LIVE qui conjugue tradition, créativité et modernité Dépaysement total : Un grand bol d'Eire PMR : 0559592379