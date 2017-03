Plus d'infos sur le concert The Australian Pink Floyd Show à Pau

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (6-13623 / 3-1062985) et ALHAMBRA PRODUCTIONS PRESENTENT CE CONCERT

The Australian Pink Floyd ShowDécrit par The Times en 2011 comme un nouveau standard, The Australian Pink Floyd Show est devenu un phénomène qui a déjà été vu par plus de trois millions de spectateurs dans le monde. En 2012, le groupe présentera un nouveau spectacle très ambitieux pour sa nouvelle tournée mondiale, « Exposed In The Light » titre tiré de la mythique chanson « Shine On Your Crazy Diamonds ». Après la triomphale tournée 2010-2011, The Australian Pink Floyd Show s'apprête à placer la barre encore plus haut dans le spectaculaire et l'excellence sonore et visuelle.PMR : 05 59 80 77 50