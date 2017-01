Plus d'infos sur le concert Eric Bibb & Jj Milteau à Pau

Nueva Onda Production présente Licences n°2 : 10333903 / n°3: 1033904

Eric Bibb & JJ Milteau : Lorsqu'il fut découvert en 1933 dans la tristement célèbre ferme pénitentiaire d'Angola, en Louisiane, Lead Belly ne se doutait pas que sa musique allait bouleverser le cours de son destin. À travers cet hommage à Lead Belly, le chanteur de blues Eric Bibb et l'harmoniciste prolifique Jean-Jacques Milteau ne se contentent pas de célébrer le formidable héritage d'un géant de la musique populaire. Tout en construisant un pont entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent, ils entendent souligner l'universalité et l'intemporalité du message de Lead Belly. Eric et J.J., en enrichissant le répertoire de leur héros d'une poignée de compositions personnelles, s'inscrivent dans la droite ligne de son action poétique et militante lorsqu'ils abordent des problèmes quotidiens avec une fraîcheur et une candeur de façade propices à la diffusion d'un message de paix, d'espoir, de tolérance et de non-violence.