Plus d'infos sur le concert Christophe Mae à Pau

DECIBELS PRODUCTIONS (Lic 2-1072531/3-1072532) présente ce concert avec FRANCE BLEU - W9 - M6 MUSIC

10 ans de succès :Plus de 4 millions d'albums vendus5 albums certifiés « Diamant » tous directement #1 des ventes Après plus de 400 concerts et déjà 2 millions de spectateurs, l'aventure continue en 2017 ! Christophe Maé revient sur scène avec un nouveau spectacle en tournée dès mars 2017 et au Zénith de Paris à partir du 16 mars. Nouvel album « L'Attrape-Rêves » disponible le 13 mai.PMR : 0972 392 999