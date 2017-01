Plus d'infos sur le concert Valses De Vienne à Biarritz

LE GRAND GALA DU NOUVEL AN ! Opérette en 3 actes de Alfred-Maria Wilner, Heinz Reichert, Ernst et Hubert Marischka, » à partir de musiques de Johann Strauss I et II. Arrangements musicaux de Eric Korngold et Julius Bittner. Création à Vienne, théâtre An der Wien, le 18 mai 1931.Livret français : André Mouézy-Eon et Jean Marietti ; couplets de Max Eddy. Arrangements musicaux de Eugène Cools, Erich Wolfgang et Julius Bittner Création française, Paris, théâtre de la Porte Saint-Martin, le 21 décembre 1933 C'est une opérette trés réussie scéniquement et musicalement. . L'argument est des plus divertissants et la partition réunit les jolies valses viennoises des deux Strauss,, valses mousseuses comme un champagne bien frappé... À Vienne en 1845, Johann Strauss père est à l'apogée de sa gloire. Son fils Johann rêve de devenir également un « roi de la valse ». Mais le vieux compositeur, par jalousie sans doute, ne lui reconnaît aucun talent et contrarie sa vocation. Junior compose en cachette tout en donnant des leçons de musique pour vivre. Il tombe amoureux de Rési, son élève favorite, la fille d'Ebeseder, le plus fameux pâtissier de Vienne. Mais celui-ci a décidé que sa fille épouserait ce benêt de Léopold, le fils de son fils de son ami Wessely. Dernier personnage important du drame qui se noue : la Comtesse Olga, grande dame bien vite séduite par le par le charme romantique de Johann. Au grand dépit de Rési, elle lui promet de l'aider à devenir célèbre. Un soir, son père se faisant attendre pour un concert, Junior le remplace au pied levé, et après les reproches de son père, sa rupture avec sa fiancée, triste et résolu, il dirige sa nouvelle composition : Le Beau Danube Bleu. Johann Junior est désormais célèbre et affirme que toute son inspiration lui vient de son père. La réconciliation est générale, dans l'allégresse et accompagnée de flots de musique... 2017 commence bien joyeusement !PMR : 0559592379