ENTRACTES ORGANISATIONS (lic 3-102840) présente ce spectacle

Opéra en 3 actes de Giacomo PUCCINI, Livret de G. Giacosa et L. Illica d'aprés le drame de Victorien Sardou, Crée à Rome le 14 janvier 1900 au Théâtre Costanzi. Artistes, solistes et orchestre OPERA 2001 Version originale en italien surtitrée en français Direction musicale: Martin Mazik Mise en scène: Roberta Mattelli L'un des opéras les plus célèbres qui soient. TOSCA est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de l'opéra. PUCCINI y excelle à créer le pressentiment dramatique, le livret regorge de passion, de tendresse, et de désespoir, rendus palpables par une musique époustouflante d'inventivité mélodique. Puccini se place ici en digne héritier de Verdi au coeur même du répertoire d'opéra. Il est significatif de constater qu'une pièce de théâtre quelconque, qui même jouée par la grande Sarah Bernhardt ne tint l'affiche qu'une seule saison, est devenue grace aux talents conjugués des librettistes et du musicien l'un des plus remarquables et des plus prestigieux opéras du répertoire, qui depuis sa création n'a cessé de faire de fulgurants tours du monde des scènes lyriques, et cela malgré les dédains de l'intelligenzia française de l'époque, Fauré en tête. L'action se déroule à Rome en Juin 1800. La cantatrice Fiora Tosca,maîtresse du peintre Mario Cavaradossi, laisse échapper quelques paroles imprudentes sur l'aide apportée par Mario à un Consul de la République évadé des geoles du baron Scarpia. Ce qui amènent par contre-coup, l'arrestation de Mario. Pendant que le peintre est soumis à la torture, l'odieux Scarpia promet à Tosca la mise en liberté de son amant si elle consent à lui accorder ses faveurs. Mais, sitôt en possession du laisser-passer, la jeune femme poignarde Scarpia et s'enfuit. Mario doit subir un simulacre d'exécution avant de s'évader, mais ultime tromperie du fourbe Scarpia, il est bel et bien fusillé, et lorsque Tosca constate lamort de son amant, elle se précipite dans le vide. Quelque airs fameux : Recondita armonia.../ O de beautés égales... (Mario) Non la sospiri.../ Notre doux nid (duo Tosca / Mario) Vissi d'arte, vissi d'amore.../ D'art et d'amour (Grand air de Tosca dit Pière de Tosca) E lucevan le stelle.../ Le ciel luisait d'étoiles (Mario)PMR : 0559592379