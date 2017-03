Plus d'infos sur le concert Russian Circles et Cloakroom à Biarritz

Atabal et Le Magneto présentent

RUSSIAN CIRCLES RUSSIAN CIRCLES fait partie des pionniers de la scène "post-metal". Le trio de Chicago n'a jamais failli, et livre avec régularité des albums d'une classe immense depuis une décennie, toujours inspiré et impressionnant de maîtrise. Après un "Memorial" vaporeux, funèbre et glacé, "Guidance" sorti en 2016 signe un retour à une musique plus tellurique et dépouillée. Un album résolument plus métal, plus doom que ses prédécesseurs, augurant des shows massifs et transcendants. CLOAKROOM Autre trio, CLOAKROOM est une petite pépite en forme de synthèse du rock alternatif qui réussit le tour de passe-passe de fusionner tous ces styles sans en copier aucun. Les Américains jouent un rock lourd et diaphane mêlant la pesanteur de la distorsion et la fragilité d'une voix sur le fil dans leur premier album "Further Out" sorti en 2015.