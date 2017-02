Plus d'infos sur le concert Natalie Dessay - Edward Hopper - à Biarritz

SIB PROD (lic.3-1073587) présente

Natalie Dessay : soprano et récitante Paris Mozart Orchestra Claire Gibault : direction SIB PROD présente en coproduction avec l'Arsenal de Metz Pictures of America / « Visions de l'Amérique » Programme : Graciane Finzi, Leonard Bernstein, Cole Porter, Duke Ellington, Franck Sinatra, Thelonious Monk, etc. Pictures of America invite à plonger dans l'univers du peintre naturaliste Edward Hopper, fil conducteur de ce programme mettant en correspondance musique, texte et projection de tableaux, au travers d'une sélection menée par trois personnalités de premier rang : l'éclectique et atypique soprano Natalie Dessay, la compositrice Graciane Finzi et la chef d'orchestre Claire Gibault (Orchestre de la Scala, Philharmonie de Berlin...). Les scènes de la vie quotidienne américaine, si chères à Edward Hopper, prendront ainsi vie grâce aux « Scénographies » de Graciane Finzi ainsi qu'aux célèbres chansons de comédies musicales composées par Leonard Bernstein, Cole Porter, Duke Ellington, Franck Sinatra ou Thelonious Monk. Revisitées par Baptiste Trottignon, Patrice Caratini, Cyril Lehn et Pierre Boussaguet, elles seront interprétées par les musiciens du Paris Mozart Orchestra rejoints, pour l'occasion, par des jazzmen de renom. Réservation PMR : 02.99.94.50.18