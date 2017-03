Plus d'infos sur le concert De Palmas à Biarritz

SIB PROD (Lic 3-1073587) en accord avec 213 PRODUCTIONS présente ce concert

Gérald De Palmas a été révélé en 1994 avec le tube « Sur la Route » qui lui valut l'année suivante la Victoire de la musique de la révélation masculine. 2002 sera l'année de la consécration : Victoires de la musique, NRJ Music Awards et une tournée de plus de 180 concerts. Après une tournée de 70 concerts en 2014, Gérald De Palmas revient en 2016 avec un nouvel album « La beauté du geste » (sortie le 1er Avril). Suite au succès de la tournée de Novembre 2016, Gérald De Palmas remonte sur scène dès le mois de Janvier 2017 pour une nouvelle tournée marathon où se mêleront les tubes « Sur la route », « J'en rêve encore » ou encore « Tomber » avec les perles de son dernier album que sont « Il faut qu'on s'batte » ou encore « Le jour de nos fiançailles ».Concerts exceptionnels à l'Olympia les 3 et 4 Mars 2017 !!!Réservation PMR : 02.99.94.50.18